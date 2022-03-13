У Фельдман Екопарку загинув ще один співробітник

Під час обстрілу загинув чоловік, який годував тварин. Нагадуємо, що з першого дня війни екопарк опинився на лінії фронту. Снаряди потрапили в екопарк, деякі тварини були вбиті, частина розбіглася. Інші голодували. 7 березня до них пробилися волонтери, але окупанти їх розстріляли. Двоє людей загинули під мінометним та автоматні вогнем. Сьогодні до голодних звірів знову зумів пробратися працівник екопарку, але він також загинув.

Агентство Телевидения Новости