У Фирташа отрицают, что он встречался с Джулиани в Вене

В офисе украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отрицают его встречу в Вене в конце прошлой недели с адвокатом Президента США Руди Джулиани.

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard со ссылкой на представителя Фирташа.

"Фирташ заявляет, что между ним и господином Джулиани не было контактов, а также не было планов относительно встречи", - заявил представитель Фирташа.

При этом в офисе олигарха отказались подтверждать подлинность опубликованного ранее в СМИ документа, в котором бывший генпрокурор Виктор Шокин дал показания для адвокатов Фирташа, который сейчас ожидает экстрадиции из Австрии в США. В этих показаниях Шокин заявляет, что вице-президент США Джо Байден якобы оказывал давление на администрацию тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко с тем, чтобы не только освободить его от должности генпрокурора для защиты своего сына от возможного расследования, но и чтобы исключить возможность возвращения Фирташа в Украину в 2015 году.

Der Standard сообщает, что сам Джулиани в прошлый четверг, 10 октября, сообщил американскому журналу The Atlantic, что не может дать вечером интервью, поскольку отбывает в Вену. Авторы статьи предполагают, что поездка адвоката Трампа в столицу Австрии могла быть связана с одним из главных вопросов американской политики - "распространение теории заговора вокруг Хантера Байдена, сына Джо Байдена, вероятного оппонента Трампа в гонке на пост президента США". Они обращают внимание на появление связанного с Джо Байденом показания экс-генпрокурора Шокина для адвокатов Фирташа, в связи с чем дело олигарха, экстрадиции которого требуют США, становится прямо связанным с последними скандалами в американской внутренней политике.

При этом сам адвокат Трампа ранее уже отрицал, что целью его поездки в Вену была встреча с украинским олигархом Фирташем, не раскрыв одновременно главную цель визита.

"Фактом является то, что два человека из ближайшего окружения Джулиани работали на Фирташа: Лев Парнас и Игорь Фурман. Они были арестованы на прошлой неделе в США, и якобы делали незаконные партийные пожертвования, а Джуалини заработал во время работы с ними 500 тыс. долларов", - говорится в статье.

Источник: ukrinform.ru

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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