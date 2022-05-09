У Фінляндії компанії відмовляються постачати "Яндексу" електроенергію

У Фінляндії компанії відмовляються постачати електроенергію російському пошуковому гіганту "Яндекс" - сервери в центрі обробки даних вже майже два тижні працюють на енергії, що виробляється резервною електростанцією з дизельним двигуном.

"Сервери в центрі обробки даних, розташованому в Мянтсяля, вже майже два тижні працюють на енергії, що виробляється резервною електростанцією з дизельним двигуном, яка була побудована на випадок позаштатних ситуацій.

Компанії не поставляють електрику, тому що в неї не укладено договору з жодним з постачальників", - йдеться у статті.

За словами керівника відділу роботи дата-центру "Яндекса" Олексія Жумикіна, фінська компанія Ilmatar Energia в односторонньому порядку розірвала договір на постачання електроенергії з формальних підстав.

"Ми намагалися домовитися про умови угоди, запропонувати привабливішу ціну, показати сталість та безперервність нашої діяльності", - сказав Жумикін, але, за його словами, переговори не призвели до продовження нещодавно укладеної угоди.

Попри численні спроби, "Яндексу" так і не вдалося укласти новий договір на постачання електроенергії, бо одразу кілька енергокомпаній відмовилися від угоди з формальних причин, пише Yle.

За словами Жумикина, компанія зв'язалася з широким колом постачальників і надала їм документальні докази фінансової та операційної стійкості компанії, але у відповідь "Яндекс" отримав лише багато ухильних відповідей.

Генеральний директор Фінської асоціації енергетичної промисловості Юкка Лескеля каже, що важко оцінити причини небажання енергетичних компаній продавати енергію Яндексу.

"Звичайно, компанії не можуть продавати електроенергію, якщо покупець перебуває в списку санкцій, але, наскільки я знаю, "Яндекс" у цих списках немає, тому має бути інша причина, про яку мені складно щось сказати", - заявив він.

За його словами, Асоціація енергетичної промисловості не дає і ніколи не давала жодних вказівок щодо того, кому продавати електроенергію, а кому ні.

Жумикін каже, що компанія мала п'ятирічний контракт на купівлю електроенергії з Ilmatar Energia.

Згідно з договором, "Яндекс" мав купувати відновлювану енергію вітряних станцій, яка б повністю покривала енергетичні потреби серверного центру компанії в Мянтсяля. Постачання електроенергії "Яндексу" розпочалося 1 січня 2022 року, але пізніше компанія отримала листа про розірвання договору.

Жумикін додав, що попри поточні проблеми "Яндекс" поки не розглядає питання про перенесення дата-центру з Фінляндії до Росії.

"Фінська компанія yandex Oy не перебуває у списку санкцій ЄС, однак у березні до нього потрапив гендиректор "Яндекса" Тигран Худавердян. Російська IT-компанія, що працює у 30 країнах, зареєстрована у Нідерландах під ім'ям Yandex N.V.

Цього року вона змінила назву своєї фінської доньки на Global DC Oy", - нагадує видання.

Источник: elektrovesti.net

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