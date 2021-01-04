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У футболиста прямо во время матча произошел сердечный приступ

У футболиста прямо во время матча произошел сердечный приступ

Футболист сначала бежал трусцой, затем стал пятиться спиной назад, после чего упал без сознания.

Чрезвычайное происшествие случилось в матче третьего по силам дивизиона чемпионата Португалии по футболу между командами "Алверка" и "Униан Алмейрим".

На 27-й минуте у 24-летнего бразильского футболиста "Униан Амейрийма" Алекса Аполинарио, находившегося в центре поля, произошел сердечный приступ.

Благодаря реанимационным мероприятиям жизнь футболиста удалось сохранить.

Сейчас Алекса Аполинарио в больнице. Его состояние здоровья оценивается, как тяжелое, но стабильное.


Агентство Телевидения Новости

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