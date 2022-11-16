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У Гаазі організували міжнародну конференцію щодо розслідування воєнних злочинів рф

У Гаазі організували міжнародну конференцію щодо розслідування воєнних злочинів рф

В місті Гаага пройшла дводенна конференція за участю українських та міжнародних адвокатів, прокурорів, суддів, науковців задля координації зусиль, які спрямовані на розслідування злочинів російської федерації в Україні.

Про це повідомила представниця посольства України в Гаазі Мирослава Красноборова, передає Укрінформ.

“Жорстоке повномасштабне вторгнення росії в Україну кидає виклик усій системі міжнародного права. І ми повинні використовувати усі можливі засоби для забезпечення справедливості. Адже лише спільними скоординованими зусиллями ми можемо встановити повну картину подій, зібрати докази та досягнути істини”, — сказала Красноборова.

За її словами, такі міжнародні експертні конференції дуже важливі для української сторони.

“Перемога у війні має супроводжуватися також перемогою на правовому фронті. Усі ті, хто вчинив злочин, мають бути притягнуті до відповідальності. Відповідно до цього є низка механізмів як національних, так і міжнародних. Українські правоохоронні органи проводять власні національні розслідування, відповідні справи розглядаються в українських судах. Інші шість країн увійшли до складу спільної слідчої групи за участю Міжнародного кримінального суду (МКС) та Євроюсту, які також перебувають у Гаазі. Низка країн надають експертну допомогу у здійснені розслідувань кримінальних проваджень. При цьому Офіс прокурора МКС проводить власне незалежне, неупереджене розслідування”, — зазначила представниця посольства.

Фахівець із кримінального права Крістіна Ван ден Вінгарт зазначила, що побачила на конференції готовність працювати.

“Мій перший висновок з цієї конференції полягає в тому, що є величезна потенційна готовність переслідувати, розслідувати і притягувати до відповідальності, а також здатність це виконати. Величезна кількість суддів і прокурорів готові взяти на себе цю відповідальність”, — сказала Ван дер Вінгарт.

За її словами, Україні треба вірити у справедливість, адже так само ніхто не очікував, що колись, наприклад, Мілошевич може опинитися в Гаазі.

“Ви знаєте, коли йшла війна в Югославії, ніхто не очікував, що побачить Мілошевича чи Караджича в Гаазі. Візьмемо Сьєрра-Леоне — ніхто не очікував побачити Чарльза Тейлора, а він врешті-решт був притягнутий до відповідальності і покараний. Подивіться на Судан, на президента Аль-Башира, він довгий час був захищений, його не видавали суду, але зараз він у в’язниці. Отже, все це сталося завдяки зміні режиму. Це, мабуть, єдиний спосіб, через який ми можемо побачити путіна перед судом”, — зазначила Крістіна ван ден Вінгарт

Варто зазначити, що організаторами заходу є партнерський проєкт Asser/GRC MATRA-Ukraine, що розпочався у 2020 році і фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів. Він зосереджений на тому, як посилити національні зусилля України у розслідуванні, переслідуванні, судовому розгляді та звітуванні щодо міжнародних злочинів.

Джерело: sprotyv.info

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