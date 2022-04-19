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У Генічеську окупанти вивісили радянський прапор і відновили пам’ятник леніну
У Генічеську Херсонської області російські окупанти вивісили на адміністративній будівлі радянський прапор і відновлюють пам’ятник леніну.
Про це повідомляє інтернет-видання «Мост«.
«У тимчасово окупованому Генічеську заново встановлюють пам’ятник леніну», — йдеться у повідомленні.
Зазанчається, що цю інформацію поширив у соцмережі місцевий колаборант, якого загарбники «призначили» керувати місцевою «міліцією», Геннадій Малюков.
На фото видно, що розібраного на частини бетонного леніна встановлюють перед будівлею райадміністрації, де він колись стояв, а на самому будинку висить червоний прапор.
Генічеського леніна демонтували влітку 2015 року.
Источник: sprotyv.info
Темы: война, пропаганда, россия, терроризм