У Генічеську окупанти вивісили радянський прапор і відновили пам’ятник леніну

У Генічеську Херсонської області російські окупанти вивісили на адміністративній будівлі радянський прапор і відновлюють пам’ятник леніну.

Про це повідомляє інтернет-видання «Мост«.

«У тимчасово окупованому Генічеську заново встановлюють пам’ятник леніну», — йдеться у повідомленні.

Зазанчається, що цю інформацію поширив у соцмережі місцевий колаборант, якого загарбники «призначили» керувати місцевою «міліцією», Геннадій Малюков.

На фото видно, що розібраного на частини бетонного леніна встановлюють перед будівлею райадміністрації, де він колись стояв, а на самому будинку висить червоний прапор.

Генічеського леніна демонтували влітку 2015 року.

Источник: sprotyv.info

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