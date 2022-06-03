У Генштабі України назвали головні цілі рф

Їх озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Пріоритетними стануть:

● нарощування інтенсивності застосування авіа- та ракетних ударів по цивільних та військових обʼєктах по всій Україні

● продовження тотального знищення критичної інфраструктури та мирного населення

● оточення та знищення угруповання Обʼєднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з ростовської області до АР Крим, Придністровʼя. Так ворог хоче позбавити Україну виходу до морів

● виявлення маршрутів логістичного забезпечення та знищення складів із технікою і боєприпасами, зрив постачання техніки від західних партнерів.

Источник: https://t.me/spravdi/9767

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