У Генштабі України назвали головні цілі рф
Їх озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.
Пріоритетними стануть:
● нарощування інтенсивності застосування авіа- та ракетних ударів по цивільних та військових обʼєктах по всій Україні
● продовження тотального знищення критичної інфраструктури та мирного населення
● оточення та знищення угруповання Обʼєднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з ростовської області до АР Крим, Придністровʼя. Так ворог хоче позбавити Україну виходу до морів
● виявлення маршрутів логістичного забезпечення та знищення складів із технікою і боєприпасами, зрив постачання техніки від західних партнерів.
Источник: https://t.me/spravdi/9767