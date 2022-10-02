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У главного тиктокера рф истерика

У главного тиктокера рф истерика

Глава Чеченской Республики кадыров в отчаянии из-за потери Лимана Донецкой области. Он призвал ударить по Украине ядерное оружие.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"Я не знаю, что докладывает МО РФ верховному главнокомандующему, но, по моему личному мнению, нужно принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - пишет кадыров.

Кадыров выступил с обвинениями в адрес генерал-полковника Александра Лапина, командующего ЦВО вооруженных сил рф, по совместительству – обладателя звания "Герой России".

"Он получил звезду "Героя" за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было", - пишет кадыров.

Так же он назвал Лапина "бездарным", обвинил его в неумелом руководстве войсками на этом направлении, что привело к огромным потерям и заявил, что генерала "покрывают" в генштабе вс рф.

#кадыров #паника

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3710

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