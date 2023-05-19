У Харкові автівка збила чотирьох дітей

Травмовано чотири дитини: поліція встановлює обставини ДТП у Салтівському районі.

Аварія сталася 18 травня о 18:40 на перехресті вулиць Механізаторська та Гвардійців Широнінців.Водійка “Volkswagen Рassat” здійснила проїзд на заборонений сигнал світлофора та зіштовхнулася з “ВАЗ 21081”, який закінчував виконувати лівий поворот.

Внаслідок зіткнення пасажири “Volkswagen” – троє 10-річних хлопців і 12-річна дівчина з травмами доставлені до лікарні. Водій і пасажирка “ВАЗ” не постраждали.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 2.

Агентство Телевидения Новости