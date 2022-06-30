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У Харкові частково пошкоджені мережі систем оповіщення про повітряну небезпеку

У Харкові частково пошкоджені мережі систем оповіщення про повітряну небезпеку

Станом на 29 червня сирени не лунають у 602-му мікрорайоні, в окремих районах Салтівського житлового масиву, на Великій Данилівці, Нових Будинках та ХТЗ, підтвердив Суспільному директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

Він сказав, що обладнання відновлюють і нагадав про застосунок і канал «Повітряна тривога (https://t.me/air_alert_ua)» для мобільних телефонів, в якому сповіщення надходять в середньому на шість секунд раніше, аніж починають працювати вуличні сирени.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/67087

Новости портала «Весь Харьков»

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