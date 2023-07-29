У Харкові горів зруйнований будинок

29 липня о 15:27 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у зруйнованій минулорічними ворожими бомбардуваннями двоповерховій будівлі на майдані Небесної Сотні Основ’янського району Харкова.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

До місця виклику були направлені рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у зруйнованій будівлі горіло сміття та залишки будівельних конструкцій на площі 30 кв. метрів.

Займання ліквідовано о 16:17. Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости