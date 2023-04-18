У Харкові - грип та гострі респіраторні вірусні інфекції

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 10 по 16 квітня захворіли 1768 осіб, з них 30% - діти.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня було зареєстровано 659 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та один випадок захворювання на грип А серед дорослих.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилась на 11%. Показник захворюваності становить 125,0 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 70% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/37514

Новости портала «Весь Харьков»