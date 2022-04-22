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У Харкові можуть бути масові обстріли на Пасху

У Харкові можуть бути масові обстріли на Пасху

Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень – ворог може влаштувати провокації, йдеться у повідомленні УСБУ в Харківській області

Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань». Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят.

Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період.Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно.Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.

У зв’язку з цим рекомендуємо вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.Також просимо дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону.

Агентство Телевидения Новости

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