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У Харкові молодик з битою побив чоловіка, а потім розтрощив його автівку

У Харкові молодик з битою побив чоловіка, а потім розтрощив його автівку

У Комінтернівському районі Харкова молодик з битою потрощив білий позашляховик. Відповідне з’явилося 19 серпня у місцевому пабліку «Труха Харьків».

Повідомляється, що перед тим, як побити машину, молодик, який потрапив на відео, разом із товаришами побив хлопця. Ймовірно, власника машини.

«Четверо матусиних рекетирів шукали гроші, але не знайшли. Спочатку били хлопця, з криками що він барига, потім і зовсім почали трощити авто», — йдеться у дописі до відео.

Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: нападение

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