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У Харкові не розглядають часткову евакуацію людей з міста у випадку тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві - Терехов

У Харкові не розглядають часткову евакуацію людей з міста у випадку тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві - Терехов

"Харків'яни, які зараз у місті, самі приймали це рішення. Сьогодні говорити про те, що буде часткова евакуація з міста Харкова - це недоречно. Ми працюємо, від початку війни усі на своїх робочих місцях. Харків'яни - це одна така дружня харківська родина, які нікуди тікати чи виїжджати не збираються. Тому ми організовуємо "пункти незламності". Є приватні будинки, є лікарні, де ми також організовуємо теплі приміщення, щоб туди можна було зайти, зігрітися. Будемо працювати, будемо виживати. Ми не здаємося, нас не зламати, тому будемо у Харкові", - сказав мер в етері національного телемарафону.

За його словами, наразі у Харкові перебувають близко 1,1 мільйона людей.

"Дуже багато харків'ян повернулося. Хто з інших областей України, хто з-за кордону. Потрохи оживає бізнес, набирає обертів бізнес. Це пов'язано передусім з тим, що наші Збройні сили відігнали ворога", - зазначив Терехов.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/48678

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