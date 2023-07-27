У Харкові невідомі «замінували» метрополітен: поліція вибухових речовин не виявила

27 липня о 12:27 на вимогу поліції було зачинено станцію метро «Спортивна».

Про це повідомили у «Харківському метрополітені».

За даними ГУНП Харківської області, в поліцію надійшло повідомлення про замінування станції метро «Спортивна». Територію обстежили, працівники Управління вибухотехнічної служби вибухових речовин не виявили.

Під час перевірки поїзди слідували Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на станції «Спортивна». Також тимчасово було зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників».

Станом на 13:10 станцію «Спортивна» та перехід на станцію «Метробудівників» було відчинено, повідомили в метрополітені.

«Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости