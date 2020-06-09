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У Харкові під час руху вибухнуло колесу тролейбусу №31 (ВІДЕО)

У Харкові під час руху вибухнуло колесу тролейбусу №31 (ВІДЕО)

В понеділок вдень на перетині Гвардійців Широнінців та проспекту Ювілейного водій тролейбусу втримав його після того, як вибухнуло колесо.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ВЕХА”. Завдяки чітким діям водія тролейбуса жожен з пасажирів не отримав травми чи забоїв. Відомо, що колесо вибухнуло під час руху, тролейбус №31 залишився стояти на дорозі, що спровокувало ускладення руху для автівок та громадського транспорту.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександра Пруднікова

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дтп, харьков

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