У Харкові під час руху вибухнуло колесу тролейбусу №31 (ВІДЕО)

В понеділок вдень на перетині Гвардійців Широнінців та проспекту Ювілейного водій тролейбусу втримав його після того, як вибухнуло колесо.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ВЕХА”. Завдяки чітким діям водія тролейбуса жожен з пасажирів не отримав травми чи забоїв. Відомо, що колесо вибухнуло під час руху, тролейбус №31 залишився стояти на дорозі, що спровокувало ускладення руху для автівок та громадського транспорту.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександра Пруднікова

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