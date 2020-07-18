У Харкові перевірили, чи працюють клуби та ресторани після 23:00 (ВІДЕО)

У Харкові провели рейд по ресторанах, кафе та клубах.

Робоча група перевіряє, чи дотримуються в них правил карантину вночі. Спочатку прямуємо до кальянної Old Room у Плітнівському провулку. Попри постанову Кабміну про заборону працювати після 23:00, заклад все ж відкритий. Бачимо барменку та повний зал людей.

Документы ваши, удостоверяющие личность. – Нету у меня таких, я не ношу с собой ни паспорт, ничего. – Санитарная книжка ваша где? – Санитарная книжка? У моего администратора.

Дівчина запевняє: адміністратор приїде за 15 хвилин. За цей час представники облуправлінь Держпродспоживслужби та Нацполіції, а також департаменту надання адміністративних послуг та споживчого ринку міськради знаходять низку інших порушень.

Після прибуття адміністратор закладу пояснює: розмежувальних наліпок для відвідувачів немає, бо не дозволяє орендодавець приміщення, а вся документація залишилася вдома. Та запевняє: якраз у момент прибуття комісії заклад уже зачинявся.

Із 25 вимог, за якими оцінюють заклади, в кальянній дотримуються лише трьох. Є паперові рушники, одноразові меню та рідке мило в туалеті, констатують у Держпродспоживслужбі.

Ірина Зубкова, начальниця управління ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області

Ми склали довідку, керівник її отримав, розписався, складено адмінпротокол про порушення адміністративного провадження, буде накладено штраф на керівника. І в подальшому або керівник надає інформацію про виконання усіх заходів.

Якщо ж за кілька днів порушення не усунуть, заклад можуть закрити, каже Зубкова. Клуби Arizona та “Болеро” під час перевірки не працювали. На відміну від “Галактики”. Ізсередини лунає музика, а навколо – натовп людей. Усі вони не можуть потрапити до клубу, адже двері зачинили. І деяких відвідувачів це неабияк засмучує.

Згодом музику все ж вимкнули, а людей потроху почали випускати через службовий вихід.

– Мы звонили. – А, вы звонили, и они сказали, что работаем? – Да. – И сказали работаем до скольки? – До 6 утра.

Ані працівники, ані керівництво клубу до нас так і не вийшло. На місце перевіряльники викликали поліцейських, аби ті розібралися в ситуації. Рушаємо далі та о другій ночі знаходимо відкритою піцерію “Маранелло” на проспекті Тракторобудівників. На літній терасі відпочивають люди, яких обслуговує офіціантка. Невдовзі з’являється невідомий.

Я – гражданин Украины. Может я и посторонний человек, кто его знает.

Чоловік наголошує: після 23:00 і до ранку працюють лише на виніс, також є послуга доставки на дім. На питання, чому відвідувачі їдять вночі з багаторазового посуду – не відповідає. А вже незабаром стверджує: постанову Кабміну щодо обмежень вважає нелогічною.

Девушка, если вы такая умная, объясните мне меры безопасности, когда сидит в 10 часов вечера полная летняя площадка, а в 23 – сидит три стола.

Окрім цього, в піцерії так і не знайшлося ані журналу записів температурного скрінінгу працівників, ані контейнеру з використаними масками. Чоловік пояснює: усе це є та знаходиться в кабінеті, однак розмовляти без адвоката не буде. Тож вже зранку з керівником закладу спілкуватимуться правоохоронці.

Ірина Зубкова, начальниця управління ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області

Ці рішення приймаються не тому, що комусь чогось не хочеться. Треба відповідально ставитися, бо якщо люди не приймуть рішення, що треба захистити себе, то ми з вами з цієї захворюваності не вийдемо і до кінця року.

Зубкова додає: сумісно з правоохоронцями планують і далі проводити такі перевірки. Та наголошує: якщо харків’яни помічатимуть порушення карантину в кафе, ресторанах або супермаркетах, їм необхідно одразу звертатися до поліції.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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