У Харкові п’яний водій намагався відкупитися від патрульних

Напередодні ввечері на вулиці Клочківській патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Чоловік явно не бажав проходити огляд на стан сп’яніння, натомість неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак він на попередження не реагував. Водій раптово поклав у салон патрульного авто 4 купюри номіналом 500 гривень.

Патрульні негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Все ж водію довелось пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість чоловіка. На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости