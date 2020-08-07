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У Харкові почастішали випадки позбавлення батьківських прав у сім'ях з достатком

У Харкові почастішали випадки позбавлення батьківських прав у сімях з достатком

У 60% випадків щодо позбавлення батьківських прав у Харкові фігурантами стають батьки з благополучних сімей із середнім і високим достатком.

Про це сьогодні, 6 серпня, на засіданні постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології Харківської міської ради повідомив директор Департаменту служби у справах дітей Олександр Малько.

За його словами, причина такої ситуації у тому, що батьки через власні амбіції забувають про інтереси дітей, спекулюють ними при розлученнях. Станом на серпень 2020 року в Харкові близько 200 городян були позбавлені батьківських прав, тоді як торік така цифра фіксувалася на кінець року.

«Якщо 5-7 років тому близько 80% таких випадків стосувалися батьків, які не можуть впоратися зі своїми обов'язками з виховання та утримання дітей через низький рівень життя і так далі, то сьогодні таких справ стало 40%, а 60% - це справи про позбавлення батьківських прав серед людей середнього і високого достатку. Вони починають ділити майно і використовують дітей як інструмент у досягненні своїх цілей», - зазначив Олександр Малько.

Він підкреслив, що вирішувати цю проблему необхідно на державному рівні, приймаючи програми, які прищеплюють молодим людям сімейні цінності та відповідальність за виховання дітей, і окрему увагу варто приділити цьому питанню на рівні системи охорони здоров'я ще на етапі планування сім'ї.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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