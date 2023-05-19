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У Харкові пожежники врятували чоловіка

У Харкові пожежники врятували чоловіка

На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, врятований 57-й чоловік. Подія трапилась о 16:50 на вул. Потоцкого, 34 у Харкові.

Загоряння виникло у квартирі на 7-му поверсі житлової 12-типоверхівки.

На кухні горіли домашні речі та меблі на площі 3 кв.м.

Рятувальники вивели мешканця квартири із задимленої зони на свіже повітря. О 17:51 пожежу ліквідовано. За попередніми даними причиною її виникнення стало необережне поводження з вогнем.

Агентство Телевидения Новости

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