У Харкові поліція надала допомогу потерпілій: співмешканець вигнав жінку з квартири

У Харкові чоловік вигнав співмешканку з квартири та погрожував фізичною розправою – поліцейські надали допомогу потерпілій.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Поліцейські доправили жінку до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Ввечері до Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від 26-річної заявниці. Жінка розповіла, що співмешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її, погрожував фізичною розправою та провокував бійку. Для припинення сварки потерпіла вийшла з квартири, після чого чоловік не пустив її до помешкання. На момент прибуття поліції кривдник також залишив свою квартиру.

Постраждала приїхала в Харків з Куп’янського району Харківської області. Родичів або знайомих, до яких вона могла б звернутись по допомогу, у неї не було. Поліцейські відвезли жінку до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

У центрі їй, як особі, що постраждала від насильства, була надана можливість короткострокового (до 10 діб на базі відділення кризового реагування) або довгострокового (до 90 діб на базі відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства) перебування.

Додатково надана комплексна соціально-психологічна та первинна правова допомога. Постраждала отримала консультації стосовно подальшої підтримки та створення безпечних соціально-побутових умов для її тимчасового проживання, розповіли у поліції.

Після встановлення місця перебування кривдника щодо нього буде складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 7 діб.

У поліції нагадують, – якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.

Агентство Телевидения Новости