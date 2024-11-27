У Харкові росіяни пошкодили майже 4,5 тисячі багатоповерхівок

Після початку повномасштабного вторгнення рф внаслідок ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено понад 4,4 тисячі житлових багатоповерхівок і майже 3,7 тисячі приватних будинків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Останнім часом Харків потерпає від атак безпілотними літальними апаратами. Вони не завдають таких масштабних руйнацій, як ракети та «шахеди», однак люди все одно страждають – зазначив Терехов.

За словами Терехова, у Харкові немає району, який би ворог не обстрілював. Протягом жовтня було пошкоджено 400 будинків, протягом листопада пошкоджень зазнали вже 144 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. У будинках, де це було можливо, відновили опалення, воду та світло.

Агентство Телевидения Новости