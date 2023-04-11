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У Харкові розшукується чоловік

У Харкові розшукується чоловік

Працівники СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Сергія Обушенка, 20.01.1975 року народження.

Мешканець смт Краснокутськ Богодухівського району близько 12:00 31 березня поїхав у невідомому напрямку на червоному велосипеді. До теперішнього часу його місцезнаходження не відоме. Мобільний телефон вимкнутий.Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, світле волосся, темні очі.

Був одягнутий у чорну куртку, сірий светр, темно-сині спортивні штани, чорне взуття.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до поліції за номерами телефонів: 102, 0986134354, 0971606291 або іншим зручним для вас способом.

Джерело: Поліція Харківської області

Агентство Телевидения Новости

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