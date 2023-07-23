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У Харкові розшукують хлопчика

У Харкові розшукують хлопчика

Співробітники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 встановлюють місцезнаходження Шаміля Османли.

Хлопчик 23 липня близько 14:00 зник з території підприємства, розташованого по вулиці Єнакієвській, 8 у місті Харкові. Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Прикмети: зріст 138 см, міцної статури, темне волосся.

Був одягнутий у чорну кофту з довгими рукавами, сині штани, білі кросівки. З собою має чорно-жовту сумку бананку.

Хворіє на аутизм.

Поліція звертається до громадян, які мають будь-яку інформацією про розшукуваного та просять повідомити до поліції за номерами 102, 068-840-40-49 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости

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