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У Харкові розшукуються свідки ДТП

У Харкові розшукуються свідки ДТП

7 квітня близько 12:10 на трамвайній зупинці «вул. Кашуби» по вулиці Полтавський шлях трамвай скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Внаслідок ДТП 74-річна постраждала отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні.

На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.

Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просять звертатися за телефоном: 093-87-57-388 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22.

Агентство Телевидения Новости

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