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У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам

У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам

У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки.

Сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.

Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.

На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю.

За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всього кола осіб, причетних до цього злочину.

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Источник: facebook.com/SecurSerUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу, харьков

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