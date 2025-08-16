У Харкові в ДТП загинув пішохід: поліція встановлює особу чоловіка

У п’ятницю, 15 серпня близько о 23:00, у Харкові на вулиці Полтавський Шлях під колеса Mercedes потрапив пішохід. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

«26-річний водій автомобіль Mercedes скоїв наїзд на чоловіка, якому на вигляд 30-35 років. Постраждалий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі всі обставини ДТП та особа загиблого встановлюються.

Агентство Телевидения Новости