У Харкові в пошкодженому під час обстрілу будинку на Салтівці відновлюють електрику

Фахівці КП «Харківміськліфт» долучилися до усунення наслідків ворожого обстрілу, який стався 20 грудня у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Бригада аварійної служби підприємства виконала роботи з відновлення електропостачання у пошкодженому під’їзді багатоповерхового будинку. Світло вдалося повернути майже всім мешканцям – за винятком трьох квартир, які зазнали найбільших пошкоджень внаслідок атаки.

Також було відновлено освітлення в місцях загального користування та вхідної групи.

Нагадаємо, ввечері 20 грудня росіяни завдали удару БпЛА типу «шахед» по Салтівському району Харкова. Постраждали шестеро громадян. Безпілотник влучив між першим та другим поверхами дев’ятиповерхового житлового будинку. Серед шести постраждалих у п’ятьох – гостра реакція на стрес, у 12-річної дівчини різана рана ступні.

Агентство Телевидения Новости