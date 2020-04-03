У Харкові вилучили близько 25 тисяч пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками (ФОТО)

Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу підроблених марок акцизного податку).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, в одній з промислових зон міста правоохоронці виявили вантажівки з великою кількістю горілчаних виробів, які мали марки акцизного податку з ознаками підробки. В ході огляду вилучено близько 25 000 пляшок горілчаних виробів, а також два вантажних транспортних засоби.

На теперішній час готується клопотання про арешт вилученого майна та зазначених транспортних засобів.

Вказане кримінальне провадження розслідує Холодногірський відділ поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснює УСБУ в Харківській області.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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