У Харкові вилучили близько 25 тисяч пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками (ФОТО)
Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу підроблених марок акцизного податку).
За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, в одній з промислових зон міста правоохоронці виявили вантажівки з великою кількістю горілчаних виробів, які мали марки акцизного податку з ознаками підробки. В ході огляду вилучено близько 25 000 пляшок горілчаних виробів, а також два вантажних транспортних засоби.
На теперішній час готується клопотання про арешт вилученого майна та зазначених транспортних засобів.
Вказане кримінальне провадження розслідує Холодногірський відділ поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснює УСБУ в Харківській області.
Досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Пресслужба прокуратури Харківської області
Источник: khar.gp.gov.ua