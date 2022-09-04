Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 178

У Харкові виникла масштабна пожежа, спричинена ракетним ударом ворога

У Харкові виникла масштабна пожежа, спричинена ракетним ударом ворога

оперативна інформація станом на 07:00 4 вересня по Харківщині

● Протягом доби, з 2 по 3 вересня, рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Вони відреагували на 31 повідомлення про надзвичайні події.

- Здійснили 24 виїзди на ліквідацію пожеж,

- у т.ч. 11 виїздів на пожежі, спричинені військовими діями (ліквідовано 22 пожежі та загоряння).

- 1 – виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт,

- 1 – для надання допомоги комунальникам,

- 5 – інші виїзди.

● Вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м. До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС. Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив.

● 3 вересня ворог завдав масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади. Сили ДСНС там одночасно гасили 12 пожеж.

● На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного з фермерських господарств. Рятувальники боролись з пожежею на площі 1750 кв.м.

● Загалом пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Харківському (15), Ізюмському (2), Богодухівському (3), Чугуївському (1) районах Харківщини та 1 у м. Харкові.

● Верхолази ДСНС продовжили проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашиськими ракетами будівлі Будинку друку, що у Немишлянському районі Харкова.

● За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2588

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 382 дитини
Сегодня 10:04    64
Війна. ISW, 3 вересня
Сегодня 09:37    96
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно
Сегодня 09:15    97
Історичний парадокс: єдиним європейським лідером, який відвідав похорон Горбачова, став Орбан
Сегодня 08:59    151
10 хороших новин 3 вересня
Сегодня 08:47    134
12 из 16 федеральных земель Германии прекратили прием новых беженцев из Украины
Сегодня 08:47    122
"Будешь служить на бронепоезде!"
Сегодня 08:35    140
"С трёхсот в живых осталось 72. Остальные либо 300, либо 200" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:23    115
Північний потік зупинений росіянами на невизначений термін. Але шантаж не пройшов
Сегодня 08:12    125
Путін розповів про нову "мету спецоперації". Ось як змінювалась риторика кремлівського режиму
Сегодня 08:00    150
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 