У Харкові виникла масштабна пожежа, спричинена ракетним ударом ворога

оперативна інформація станом на 07:00 4 вересня по Харківщині

● Протягом доби, з 2 по 3 вересня, рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Вони відреагували на 31 повідомлення про надзвичайні події.

- Здійснили 24 виїзди на ліквідацію пожеж,

- у т.ч. 11 виїздів на пожежі, спричинені військовими діями (ліквідовано 22 пожежі та загоряння).

- 1 – виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт,

- 1 – для надання допомоги комунальникам,

- 5 – інші виїзди.

● Вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м. До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС. Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив.

● 3 вересня ворог завдав масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади. Сили ДСНС там одночасно гасили 12 пожеж.

● На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного з фермерських господарств. Рятувальники боролись з пожежею на площі 1750 кв.м.

● Загалом пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Харківському (15), Ізюмському (2), Богодухівському (3), Чугуївському (1) районах Харківщини та 1 у м. Харкові.

● Верхолази ДСНС продовжили проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашиськими ракетами будівлі Будинку друку, що у Немишлянському районі Харкова.

● За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2588

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