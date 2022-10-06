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У Харкові вже склали графіки підключення до теплопостачання об'єктів соціальної сфери

У Харкові вже склали графіки підключення до теплопостачання обєктів соціальної сфери

Зранку 5 жовтня температура повітря була на рівні 7 градусів тепла, повідомляють у КП "Харківські теплові мережі".

"Першими тепло отримають лікарні та пологові будинки. Поступово заповнюємо теплотраси та перевіряємо запірну арматуру. У всіх філіях тривають роботи з благоустрою територій та асфальтування завершених ділянок. Приводяться до ладу території котельних та центральних теплових пунктів", - зазначили в КП.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/45068

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