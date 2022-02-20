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У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"

У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти фашистів

Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг

Здійсненню такого наміру завадили харківські патріоти України. Про це із посиланням на місцевий паблік H - Harkov передає Еспресо.TV.

"Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами", - йдеться у повідомленні.

У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти фашистів

На плакатах було написано російською мовою: "Зупинемо фашизм в Україні".

У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти фашистів

Нагадаємо, за даними української та західних розвідок, план повномасштабного російського збройного вторгнення передбачає "розхитування" ситуації у найбільши містах із залученням орієнтованих на РФ політичних партій та громадських організацій.

Источник: espreso.tv

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