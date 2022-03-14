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У Харкові зруйновані близько 600 житлових будинків

У Харкові зруйновані близько 600 житлових будинків

Близько 600 житлових будинків було зруйновано у Харкові через постійні обстріли міста російською армією. Про це сьогодні, 14 березня, під час спілкування за допомогою відеозв’язку з мером Чикаго Лорі Лайтфут повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами Терехова, ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло. Також у Харкові розбомбили 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки.

«Нам доводиться передислоковуватися, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо ситуацію у місті», – повідомив міський голова.

За його словами, зараз головне завдання – зберегти життя людей та припинити війну, і позиція США дуже важлива у цьому питанні. Ігор Терехов наголосив, що необхідно закрити небо над Україною та зупинити кровопролиття.

Агентство Телевидения Новости

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