У харьковчан в руках взорвались петарды

В первые дни нового года медики получали почти по 200 обращений от харьковчан, тогда как в обычные дни поступает около 80. Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, пишет Kharkiv Today.

"В выходные был прирост обращений. В первую очередь, за счет травм. Взрывались петарды, дважды обращались граждане по этом поводу. Обошлось рваными ранами пальцев в обоих случаях. Были ножевые, огнестрельные ранения, использование пневматического, травматического оружия. Все это были единичные случаи", - сказал Забашта.

По его словам, также были травмы из-за гололедицы.

Источник: sq.com.ua

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