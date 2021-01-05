Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 125

У харьковчан в руках взорвались петарды

У харьковчан в руках взорвались петарды

В первые дни нового года медики получали почти по 200 обращений от харьковчан, тогда как в обычные дни поступает около 80. Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, пишет Kharkiv Today.

"В выходные был прирост обращений. В первую очередь, за счет травм. Взрывались петарды, дважды обращались граждане по этом поводу. Обошлось рваными ранами пальцев в обоих случаях. Были ножевые, огнестрельные ранения, использование пневматического, травматического оружия. Все это были единичные случаи", - сказал Забашта.

По его словам, также были травмы из-за гололедицы.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Тариф утвердили: с 1 января жители Харьковщины будут больше платить за транспортировку газа
Сегодня 08:51    39
Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке
Сегодня 08:33    66
На Рождество украинцы будут отдыхать 4 дня подряд
Сегодня 08:24    79
В Харькове закрывается сеть супермаркетов
Сегодня 07:57    223
В яких районах Харківської області найбільше хворіють на грип
Сегодня 07:39    106
У Харківській області робітникам заборгували майже 583 мільйони гривень
Сегодня 06:45    86
Трамваї №5 і 6 не ходитимуть до кінця травня, трамвай №8 тимчасово змінить маршрут, а тролейбус №2 поновить основний маршрут
Сегодня 06:18    110
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    143
Из Харькова пустили автобус в Луганскую область
04.01.2021 09:00    263
Як пережити ковідну зиму і не вмерти від туги: п'ять простих порад
04.01.2021 08:50    299
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 