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У харьковских бизнесменов вымогают деньги от имени налоговиков

У харьковских бизнесменов вымогают деньги от имени налоговиков

В Харькове мошенники вымогают по телефону взятки от имени должностных лиц. Об этом сообщили в ГУ Государственной налоговой службы Харьковской области.

В Управлении отметили, что неизвестные злоумышленники, представляясь налоговиками, обзванивают предпринимателей и требуют деньги.

ГУ Государственной налоговой службы Харьковской области просит горожан быть бдительными и не поддаваться на провокации. В случае же получения такого звонка харьковчанам рекомендуют обращаться в полицию либо в Антикоррупционный сервис по номеру 0-800-501-007 и в полицию.

Напомним, в Харькове мошенник с сокамерниками обворовывал людей с помощью фишинга. Злоумышленник вместе с подельниками создал поддельную страницу одной из торговых платформ онлайн-объявлений, и по фишинговым ссылкам похищал средства с банковских карт людей. Как сообщили в полиции, жертвами мошенников стали граждане Украины и иностранцы.

Установлено, что фигуранты регистрировались на платформе онлайн-объявлений, а жертвам якобы для покупки товаров предлагали оформить услугу доставки и рассылали ссылки на фишинговые страницы. И когда продавцы заполняли реквизиты, похищали с их банковских карт средства.

По предварительным данным, сумма нанесенного мошенниками ущерба составила около 18 млн гривен.

Как не стать жертвой телефонных мошенников:

● Не воспринимайте за чистую монету то, что вам говорят по телефону, лучше всегда подозревать обман.

● Никогда не делайте никаких поспешных действий, как бы вас не торопили. Просто положите трубку, перезвонить вы всегда успеете.

● Помните, что ни сотрудники банков, ни операторы мобильной связи, ни полиция не проводит никаких серьезных по телефону им всегда нужно ваше личное присутствие

● Всегда проверяйте любую информацию (номера телефонов, адреса сайтов). .

● Интересуйтесь новыми способами мошенничества.

Если вы стали жертвой мошенников, сразу обратитесь в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства мошенничества.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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