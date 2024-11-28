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У Харківські області на пожежі постраждала жінка

У Харківські області на пожежі постраждала жінка

Сьогодні, 28 листопада, близько 12:20 сталася пожежа у селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. На території приватного будинку спалахнула господарча споруда.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь охопив дах будівлі та перекриття на площі 10 кв. м. У 62-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес. Рятувальники та працівники швидкої надали постраждалій допомогу на місці.

Надзвичайники ліквідували загоряння. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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