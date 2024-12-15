У Харківській області на згарищі виявили тіло жінки
Напередодні, 14 грудня, об 11:15, в одноповерховому будинку квартирного типу у селі Червона Хвиля Куп’янського району спалахнула пожежа. Загинула 64-річна жінка.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Тіло загиблої виявили рятувальники під час гасіння вогню. Площа горіння склала 70 кв. м.
За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електричної мережі.
Протягом доби з 14 по 15 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд, з яких:
23 – на ліквідацію пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами;12 – на допомогу населенню;6 – інші виїзди.