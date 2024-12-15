У Харківській області на згарищі виявили тіло жінки

Напередодні, 14 грудня, об 11:15, в одноповерховому будинку квартирного типу у селі Червона Хвиля Куп’янського району спалахнула пожежа. Загинула 64-річна жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Тіло загиблої виявили рятувальники під час гасіння вогню. Площа горіння склала 70 кв. м.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електричної мережі.

Протягом доби з 14 по 15 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами;12 – на допомогу населенню;6 – інші виїзди.

Агентство Телевидения Новости