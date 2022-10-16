У Харківській області з‘явився 3D-сканер, який відтворюватиме пошкоджені російськими обстрілами пам'ятки

Це допоможе обрахувати всі руйнування і зрозуміти, скільки матеріалів доведеться використати для відновлення, повідомляє ХОВА.

В області вже просканували понад 10 будівель — пам‘яток архітектури та містобудування. Серед них — Музей Сковороди.

Як працює сканер: після детального сканування будинку зображення оброблюється в програмах та створюєється 3D-модель будівлі до руйнувань з точністю до 1 мм, кажуть у ХОВА. 3D-моделі також використовуватимуть як архів.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/84251

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