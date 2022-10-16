Сегодня 06:52
Просмотров: 40
У Харківській області з‘явився 3D-сканер, який відтворюватиме пошкоджені російськими обстрілами пам'ятки
Це допоможе обрахувати всі руйнування і зрозуміти, скільки матеріалів доведеться використати для відновлення, повідомляє ХОВА.
В області вже просканували понад 10 будівель — пам‘яток архітектури та містобудування. Серед них — Музей Сковороди.
Як працює сканер: після детального сканування будинку зображення оброблюється в програмах та створюєється 3D-модель будівлі до руйнувань з точністю до 1 мм, кажуть у ХОВА. 3D-моделі також використовуватимуть як архів.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/84251