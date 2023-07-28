У Харківській області є знеструмлення після негоди: без світла 3 тисячі споживачів
Внаслідок негоди – зливи та сильних поривів вітру – в Харківській області було частково знеструмлено населені пункти у зоні обслуговування Золочівського, Дергачівського, Первомайського, Мереф’янського та Зміївського районів електричних мереж АТ «Харківобленерго». Зокрема, зафіксовано відключення у Покотилівці, Сиряках, Соколовому, Височинівці.
Станом на ранок 28 липня залишалися знеструмленими близько 3 тисяч споживачів, повідомляє «Харківобленерго».
«Основна причина припининення електропостачання – падіння гілок та дерев на електричні дроти. Ремонтні роботи тривають, тому можуть бути застосовані додаткові відключення, щоб забезпечити їх проведення. Просимо споживачів з розумінням поставитися до можливих знеструмлень», – зазначили в обленерго.
Енергетики також запевнили, що електропостачання населених пунктів Харківської області буде відновлено до кінця дня.
Енергетики нагадують, що обірвані проводи можуть становити небезпеку для здоров’я та життя. У разі падіння на землю проводу, що перебуває під напругою, відбувається розтікання струмів замикання. На відкритій місцевості струми розтікаються в радіусі восьми метрів від точок дотику дроту і землі. Якщо людина потрапляє в радіус дії струмів замикання, то вона потрапляє під так звану крокову напругу. Для того, щоб цього не сталося, необхідно дотримуватися кількох правил:
– залишити небезпечну зону, пересуваючись в зоні дії струмів замикання «гусячим кроком». Для цього потрібно звести ноги разом і не відриваючи їх одна від одної і від землі відійти дрібними ковзаючими кроками на відстань не менше 8 метрів;
– не спиратися на сторонні предмети чи землю, не торкатися інших людей;
– негайно повідомити про обірваний дріт за єдиним телефоном Служби порятунку 112;
– якщо є потерпілі, викликати швидку допомогу за телефоном 103.
Окрім того, про аварійну ситуацію слід повідомити енергетиків АТ №Харківобленерго». Це можна зробити за цілодобовими телефонами кол-центру (м. Харків та Харківська область):
057-34-24-413,
067-23-40-413,
063-05-40-413,
050-05-40-413.