У Харківській області є знеструмлення після негоди: без світла 3 тисячі споживачів

Внаслідок негоди – зливи та сильних поривів вітру – в Харківській області було частково знеструмлено населені пункти у зоні обслуговування Золочівського, Дергачівського, Первомайського, Мереф’янського та Зміївського районів електричних мереж АТ «Харківобленерго». Зокрема, зафіксовано відключення у Покотилівці, Сиряках, Соколовому, Височинівці.

Станом на ранок 28 липня залишалися знеструмленими близько 3 тисяч споживачів, повідомляє «Харківобленерго».

«Основна причина припининення електропостачання – падіння гілок та дерев на електричні дроти. Ремонтні роботи тривають, тому можуть бути застосовані додаткові відключення, щоб забезпечити їх проведення. Просимо споживачів з розумінням поставитися до можливих знеструмлень», – зазначили в обленерго.

Енергетики також запевнили, що електропостачання населених пунктів Харківської області буде відновлено до кінця дня.

Енергетики нагадують, що обірвані проводи можуть становити небезпеку для здоров’я та життя. У разі падіння на землю проводу, що перебуває під напругою, відбувається розтікання струмів замикання. На відкритій місцевості струми розтікаються в радіусі восьми метрів від точок дотику дроту і землі. Якщо людина потрапляє в радіус дії струмів замикання, то вона потрапляє під так звану крокову напругу. Для того, щоб цього не сталося, необхідно дотримуватися кількох правил:

– залишити небезпечну зону, пересуваючись в зоні дії струмів замикання «гусячим кроком». Для цього потрібно звести ноги разом і не відриваючи їх одна від одної і від землі відійти дрібними ковзаючими кроками на відстань не менше 8 метрів;

– не спиратися на сторонні предмети чи землю, не торкатися інших людей;

– негайно повідомити про обірваний дріт за єдиним телефоном Служби порятунку 112;

– якщо є потерпілі, викликати швидку допомогу за телефоном 103.

Окрім того, про аварійну ситуацію слід повідомити енергетиків АТ №Харківобленерго». Це можна зробити за цілодобовими телефонами кол-центру (м. Харків та Харківська область):

057-34-24-413,

067-23-40-413,

063-05-40-413,

050-05-40-413.

Агентство Телевидения Новости