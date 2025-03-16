У Харківській області ЗСУ відбили 12 атак окупантів на двох напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 березня. Розпочалася 1117 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаційних ударів, скинувши 161 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 188 – з реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2735 дронів-камікадзе.

Армія рф завдавала авіаударів у районах населених пунктів:

Захарівка, Хрипуни, Козача Лопань Харківської області;Іванопілля, Багатир, Сергіївка, Покровськ, Новоукраїнка, Сухий Яр, Новооленівка, Нова Полтавка, Горіхове, Олексіївка, Леонтовичі, Новопавлівка, Мирноград, Новопіль Донецької області;Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції ЗСУ у районі Вовчанська та у бік Петрівки.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок на Куп’янському напрямку. Відбулося чотири атаки окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости