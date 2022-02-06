У харківському «Марші єдності» взяли участь понад п’ять тисяч осіб

У центрі Харкова пройшов "Марш єдності", який зібрав, за різними оцінками, понад п'ять тисяч людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Марш стартував о 14:30 з площі Конституції. Учасники маршу тримали у руках головний банер "Харків - це Україна", українські прапори та червоно-чорні стяги. Люди - за різними оцінками, їх прийшло понад 5 тисяч - пройшли головною Сумською вулицею, яку було перекрито для транспорту, до площі Свободи. Учасники маршу скандували патріотичні слогани. Колона чітко дотримувалася кордонів вулиці, не виходячи на тротуари. Попереду колони йшли декілька десятків поліцейських, серед яких - кінологи з собаками. Позаду колони рухалися майже 10 автомобілів з написами "Поліція". На тротуарах чергували громадські спостерігачі, які теж стежили за порядком.

Як відповів на запитання журналістів координатор маршу, голова Харківської організації "Національний корпус" Костянтин Немічев, у заході взяли участь представники понад 80 громадських організацій. "Це мирна акція без політичних закликів, яку Харківська міська рада намагалася заборонити, посилаючись на ковід та загрозу ймовірних провокацій. Тим краще, що суд дозволив її провести, бо це - реалізація прав людей на демонстрацію своєї позиції", - сказав він.

За словами учасника акції Олега, зараз - саме той час, коли треба показати Путіну, що ми його не боїмось: "Нехай він нас боїться, бо ми готові захищати свою землю".

Учасники сьогоднішнього "Маршу єдності" розгорнули 100-метровий державний прапор України.

Як раніше повідомляв "Укрінформ", під час такого ж "Маршу єдності", який проводився у Харкові 22 лютого 2015 року, було здійснено терористичний акт: внаслідок вибуху, що пролунав, коли мирна хода проходила повз Харківський палац спорту, загинуло 4 особи, ще 9 осіб отримали поранення. Спрацював пристрій, що, за повідомленням тодішнього прокурора Харківської області Юрія Данильченка, був протипіхотною міною з радіокерованим пристроєм. Вибухівка була захована у кучугурі снігу ще напередодні вночі, тротиловий еквівалент вибуху складав 2 кг. Від вибуху на місці загинуло двоє (відомий харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов та підполковник міліції Вадим Рибальченко) та поранено одинадцять осіб.

Наступного дня 15-річний Данило Дідік, що внаслідок вибуху отримав тяжку черепно-мозкову травму і впав у кому, помер. 24 лютого помер ще один поранений — 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук. В результаті проведеної антитерористичної операції було затримано чотирьох підозрюваних — членів підпільного терористичного угрупування «Харківські партизани», у затриманих вилучено реактивний вогнемет Джміль.

22 квітня 2015 року прокуратура Харківської області затвердила та направила до Фрунзенського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно трьох підозрюваних в скоєнні теракту — Віктора Тетюцького, Володимира Дворнікова та Сергія Башликова. 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Серед перелічених терористичних атак був названий і теракт під час Маршу єдності.

26 грудня 2019 року прокурор Володимир Лимар заявив під час чергового засідання суду, що обвинувачені в теракті біля Палацу спорту є в списках на обмін, їх обміну принципово вимагала Росія. Домовленість про обмін утримуваними особами за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня була досягнута в рамках Нормандського саміту 9 грудня 2019 року у Парижі, попри те, що адвокат потерпілих від теракту Олег Головков заявив, що передача обвинувачених у цій справі іншій державі «матиме очевидні ознаки злочину проти правосуддя»,з його точки зору, обвинувачені не підпадали під жодну придатну для обміну категорію.

5 лютого Харківський окружний адміністративний суд відмовив Харківській міськраді у другому позову щодо заборони "Маршу Єдності", а напередодні, 4 лютого, відмовив їй у першому такому позові.

3 лютого Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виступила проти проведення активістами запланованого на суботу, 5 лютого, "Маршу Єдності" під українськими прапорами, але дозволила проведення мітингу на площі Свободи - без димових шашок, вибухових пакетів та фаєрів.

2 лютого Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виступила проти проведення активістами запланованого на суботу, 5 лютого, «Маршу Єдності» під українськими прапорами від площі Конституції до площі Свободі у центрі Харкова, посилаючись на COVID-19, терористичну загрозу та ймовірність провокацій.

Того ж дня організатори «Маршу Єдності» оприлюднили заяву, що не планують скасовувати захід.

По материалам: ukrinform.ua, facebook.com/StudMedia.Kharkov

Новости портала «Весь Харьков»