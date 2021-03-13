У Харківському районі руйнуються ліцеї через брак коштів

Для хлопців та дівчат немає окремих спортивних роздягалень і туалетів, а кухарське обладнання не замінювали майже пів століття. Так виглядають навчальні заклади.

Олена – мати першокласниці “Слобожанського ліцею” Харківського району. Розповідає: капітального ремонту у навчальному закладі не було з часів, коли ще сама була його випускницею.

Олена, мати першокласниці КЗ “Слобожанський ліцей”

Столовая – желательно ее обновить немного. СКЛ Площадку возле школы. Уже асфальт вообще рассыпался. Вот его бы сделать, потому что детвора там выступает постоянно.

Директор ліцею Анатолій Варнавський погоджується. Каже: фінансування не вистачає.

Анатолій Варнавський, директор КЗ “Слобожанський ліцей”

Да, действительно школа требует такого существенного капитального ремонта. Требует и столовая пополнения технологического оборудования, и спортзал требует обновления своего материального состояния.

Минулоріч, розповідає Анатолій Варнавський, до них завітав голова облради Артур Товмасян. Тоді дав слово повернутися до навчального закладу аби знову оцінити проблеми ліцею та допомогти з їхнім вирішенням. І сьогодні, як і обіцяв, тут із робочим візитом.

Артур Товмасян, голова Харківської облради

– Скажите, пожалуйста, справляетесь с этой техникой или уже старое все?

– Старое!

– А такая, самая большая необходимость в чем?

– Духовой шкаф.

– Хорошо. К 1 сентября, я думаю, мы уже все сделаем.

У “Стрілечанській гімназії” ситуація не краща. Вона взагалі руйнується. Термінової реконструкції огорожі потребує й лук’янцівський ліцей. Їх також відвідав голова облради. Депутати Липецької ОТГ пояснюють, що власним коштом не впораються з таким обсягом робіт на трьох об’єктах. Тож, як зазначив Артур Товмасян, вийшов з ініціативою допомогти громаді, депутати підтримали та виділили фінансування із обласного бюджету.

Артур Товмасян, голова Харківської облради

Выделили порядка 7 миллионов на ремонт липецких школ. Дело в том, что там ремонты выполнялись уже очень давно. Там сейчас идут проектные работы. И как только будут закончены проекты – будет объявлен тендер. И когда будет победитель – я, думаю, начнутся сразу работы.

Артур Товмасян підкреслив: вже скоро проблеми на трьох об’єктах таки вирішать, діти зможуть навчатися, а педагоги працювати у комфортних сучасних умовах.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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