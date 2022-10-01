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У харківському супермаркеті продають дитячі іграшки з російською символікою

У харківському супермаркеті продають дитячі іграшки з російською символікою

У харківському супермаркеті продають дитячі іграшки з російським прапором і зіркою. Фото іграшок-літаків опублікував харків'янин Андрій Полішоп у Facebook.

На фото - літаки МіГ в кольорах російського прапора і з зіркою.

"Нашим дітям рекламують російські літаки. З червоними зірками. Це не ті літаки, що бомбили Харків?",- цікавиться харків'янин.

"МіГ" - це російська авіабудівна компанія, яка виготовляє літаки однойменної марки. Штаб-квартира компанії - в Москві. Компанії робить винищувачі-перехоплювачі, багатофункціональні бойові літаки.

SQ направив запит до супермаркету з проханням прокоментувати ситуацію.

У лютому, щоправда, ще до війни, у Харкові розгорівся скандал через російські підручники. За ним навчали дітей у Палаці дитячої та юнацької творчості. Йшлося про буквар авторства радянського педагога Надії Жукової та зошити, за якими навчають дітей дошкільного віку на підготовчих заняттях.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Фото: Андрій Полішоп

Новости портала «Весь Харьков»

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