У ХОВА визнали, що за 30 секунд спустити школярів в укриття нереально

Те, про що харківські батьки говорили з першого дня заяв про офлайн-освіту, нарешті визнали й чиновники.

"Час польоту ракети з передмістя російського Бєлгороду складає 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми маємо всіх дітей спустити в укриття. Ми проводили відповідні тренування, у нас йшло на це максимум 5 хвилин”, - сказав під час сьогоднішнього брифінгу голова ХОВА Олег Синєгубов.

І це ще не все — укриття, які відповідають вимогам безпеки, за даними ХОВА, на Харківщині мають лише 64 навчальні заклади. Синєгубов відзначив, що в разі потрапляння ракети будівлю може бути зруйновано повністю — аж до підвального приміщення. Масштаби загрози — непередбачувані.

«Тому рішення щодо навчального процесу будемо приймати ближче до початку навчального року, виключно враховуючи ту військову обстановку, яку будемо мати на той час. Але у той же час ми працюємо над приведенням до ладу всіх наявних укриттів», - сказав він.

Джерело: https://t.me/vekha/44594

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