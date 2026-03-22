У Японії продовжують обговорювати коментар Дональда Трампа про Перл-Гарбор під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Білому домі
Уряд Японії вже висловив дипломатичне занепокоєння через історичну паралель.
У японському суспільстві гумор Трампа також не сприйняли з розумінням — громадяни відчувають дискомфорт через згадку Другої світової війни в сучасному військовому контексті.
Перл-Гарбор залишається чутливою темою в японсько-американських відносинах навіть після понад 80 років миру.
Американські ж користувачі соцмереж після чергового конфузу Трампа згадали ще кілька епізодів його «політкоректності».
̶«̶С̶в̶є̶т̶о̶ч̶ ̶д̶и̶п̶л̶о̶м̶а̶т̶і̶ї̶»̶
Джерело: https://t.me/znua_live/242713