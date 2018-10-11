У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счету

Следователи обнаружили на банковском счете продавца мороженого из пакистанского города Карачи миллиарды рупий, о которых их владелец ничего не знал, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Carbonated.TV.

На счету Мухаммада Абдула Кадира оказалось 2,3 миллиарда пакистанских рупий, причем сам мужчина зарабатывал всего около четырех долларов в день. По его словам, он ничего не знал о деньгах, счет открыли по копии удостоверения личности.

«Я самый невезучий человек в мире. Когда я узнал, что на моем счету лежит такая сумма, денег уже там не было», — сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что мужчина действительно не имел отношения к переводу средств, так как он неграмотен и не мог подписать документы.

В ходе расследования обнаружили по меньшей мере 77 аналогичных счетов, через которые прошло в общей сложности более 280 миллионов долларов. В причастности к созданию схемы по отмыванию денег подозревается экс-президент Пакистана Асиф Али Зардари, сообщает издание.

Источник: http://aspekty.net

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