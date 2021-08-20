У Кабулі почали зафарбовувати зображення жінок на вітринах
Зображення жінок тепер заборонено у Афганістані
У Кабулі підприємці почали зафарбовувати фотографії жінок на вітринах після захоплення влади .
Власники магазинів і салонів краси змушені прибирати зображення жінок через оголошення шаріату.
«У межах дії шаріату власники низки салонів краси в Кабулі прибирають фотографії жінок зі своїх вітрин», — зазначили у виданні.
На записі видно, що місцеві мешканці використовують для цього балончики з фарбами.
Шаріат — комплекс приписів, що визначають переконання, а також формують релігійну совість і моральні цінності мусульман.
Приписи шаріату закріплені Кораном і сунною пророка Мухаммеда і виступають джерелами конкретних норм, які регулюють практично всі сфери повсякденного життя мусульман.
Источник: newsyou.info/