Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 91

У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей

У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей

Минулої ночі прикордонники відділення прикордонної служби «Велятино» Мукачівського загону виявили рештки людини.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами. Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток прикордонники поінформували співробітників поліції.

Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф.

Крім цього, днями людський скелет виявили в горах прикордонники відділу «Шибени» (Івано-Франківська область). Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було. За цим фактом прикордонники також поінформували співробітників Національної поліції.

У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Захід не хоче давати своїх військ до завершення війни
Сегодня 10:56    18
Від слюсаря до одного з найвпізнаваніших акторів України: 84 роки тому народився Богдан Ступка
Сегодня 10:44    27
«Невидимий» став видимим: на Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
Сегодня 10:32    42
Рахункова палата назвала ризики виконання держбюджету
Сегодня 10:20    46
СБУ та Нацполіція викрили ще 12-х організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України
Сегодня 09:54    92
Збито/подавлено 589 цілей противника
Сегодня 09:44    97
росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД
Сегодня 09:32    69
Польська ненависть до українців відправляє їх шляхом Орбана?
Сегодня 09:20    109
БЕБ викрило ухилення від сплати податків на 23 млн
Сегодня 09:12    81
Кріпосне право діяло ще 120 років після нібито його скасування ще у 1861 році
Сегодня 09:09    93
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 