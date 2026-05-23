У Китаї внаслідок вибуху на вугільній шахті загинуло 82 людини

На півночі Китаю у провінції Шаньсі стався вибух на вугільній шахті Люшеньюй. Загинули 82 гірники.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Сіньхуа.

Відомо, що на момент вибуху під землею перебувало 247 людей. Рятувальники досі розбирають завали та шукають зниклих безвісти.

Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав вжити всіх необхідних заходів для пошуку та порятунку гірників та надання допомоги пораненим.

Одразу після аварії силовики затримали представника компанії-власника шахти Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co. Керівництво підприємства теж взяли під варту.

Провінція Шаньсі вважається центром вугільної промисловості Китаю. Причиною катастрофи попередньо називають вибух газу під землею.

Агентство Телевидения Новости